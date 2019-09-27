الاكثر مشاهدة - قبيل المظاهرات الغاضبة .. والد محمد صلاح يحرج ‘‘النجم’’ ويستفز المصريين بـ(فيديو صادم) ويوجه رسالة للسيسي .. ومعتز مطر يعلق .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل المظاهرات الغاضبة .. والد محمد صلاح يحرج ‘‘النجم’’ ويستفز المصريين بـ(فيديو صادم) ويوجه رسالة للسيسي .. ومعتز مطر يعلق .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر صلاح غالي، والد النجم المصري اللاعب في صفوف نادي ليفربول عبر مقطع فيديو وهو يعبّر عن تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة غداً الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2019 صلاح غالي والد النجم محمد صلاح، وهو يلقي كلمة يعرب من خلالها عن تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويقول والد النجم المصري في رسالته :” بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة موجهة إلى السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، من أسرة الكابتن محمد صلاح، ومني شخصياً، نحن لا نشـ ـكك في قدرات سيادتك”.

وأضاف نحن :” نؤيدك، لأن ما أنتجته سيادتك خلال فترة قصيرة لمصر شرف لكل المصريين الشرفاء وأقول لسيادتك أن التاريخ سوف يعيد نفسه في المستقبل إن شاء الله”.

وتابع والد النجم المصري أن ” كل مصري شريف سيعرف أن كان هناك بطلاً من أبطال مصر أنقذوا هذه الدولة من المغـ ـرضين، ونحن معك يا سيادة الرئيس ومع جيش مصر”، مختماً حديثه بالشعار الذي دأب الرئيس المصري على ترديده قائلاً: “تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر”.

رسالة والد محمد صلاح تثير الجدل

وأثارت الرسالة التي ظهر فيها صلاح غالي موجة جدلٍ واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين المغردين المصريين في موقع تويتر.

وذهب ناشطون إلى أن الرسالة التي أرسلها صلاح غالي والد محمد صلاح معدة مسبقاً له، وأنها معدة مسبقاً له وقد قرأها مجـ ـبراً.

وتتزامن رسالة والد نجم ليفربول الإنجليزي مع دعوات كبيرة لتظاهرات “مليونية” في مصر ضد حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد دعوة وجهها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي، والذي يعرف إعلامياً باسم “مقاول الجيش”.

من جانبه، انتقد الإعلامي المصري معتز مطر خروج والد محمد صلاح بمقطع الفيديو، معتبراً أن السلطات لجأت لإجبـ ـاره على الإدلاء بتلك التصريحات لعدم قدرتها على الوصول لنجله محمد، موضحاً أن ” كل جزء من الأسرة سيستخدم بأبـ ـشع فترة مرت على البلاد”.

وأضاف “والد صلاح مع كل أسف خلوه يقرأ من السكريبت الموحد، لكن كان بالعربية ومستعجل فلم يعجبهم أداؤه، فجعلوه يقرأ مرة ثانية، وإعادة السكريبت مرة ثانية بشكلٍ ثاني، لكنه لم يعرف تحسين الأداء بشكل كبير”.

واختتم مطر مخاطباً محمد صلاح قائلاًَ:” بذمتك يا محمد صلاح والدك يتكلم في البيت كدة؟، هل أنت راضٍ عن ذلك الذي حدث لوالدك؟، والله الراجل صـ ـعب عليا وأنا مش زعلان منه”.