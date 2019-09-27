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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هبوط مفاجئ لطائرة في مطار صنعاء ..شاهد المفاجأة التي كانت على متنها

تفاجئ سكان المناطق الوقعة شرق العاصمة صنعاء امس الخميس بهبوط طائرة في مطار صنعاء الدولي الذي يشهد حظرا جوي من قبل قوات التحالف العربي. وقالت مصادر مطلعة ان طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، هبطت في مطار صنعاء امس الخميس وعلى متنها شحنة من لقاحات الاطفال. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : مجلس قطر ينشر فيديو صادم لفضيحة اخلاقية حدثت في احد مستشفيات السعودية اثناء الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة .. شاهد • دراسة امريكية تكشف مفاجئة غير متوقعة .. ماذا يحدث للإنسان عندما يشاهد الأفلام الإباحية ؟ • عاجل : تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ..السفير آل جابر يكشف عن قرار سعودي جديد بشأن اليمن بدء تنفيذة من اليوم • عـــــاجـــــل : هبوط مفاجئ لطائرة في مطار صنعاء ..شاهد المفاجأة التي كانت على متنها Advertisements • شاهد : السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. شاهد فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو" • عـــــاجـــــل : اليمن تعلن موقفا تاريخيا امام مجلس الأمن الدولي وترفض هذا القرار الذي يمس السيادة الوطنية .. (تفاصيل تثلج قلوب اليمنيين) عاجـــل : الداخلية المصرية تصدر الان بيان هام وتعلن عن مفاجأة غير متوقعة ..شاهد عقب سيطرة الانتقالي على عدن.. تقرير استراتيجي أمريكي يكشف عن مصير الجنوب • عاجـــل : على وقع تظاهرات مصر اليوم الجمعة .. النائب العام يصدر البيان رقم ( 1 ) ويتقدم بطلب غريب للمتظاهرين ! -------------------------------------

واشار مصدر مسئول في إدارة اللقاحات في برنامج التحصين أن الشحنات المقدمة من اليونيسف تشمل لقاحات التحصين الروتيني للأطفال ما دون العام والتي تستخدم في جميع محافظات الجمهورية. واوضح ذات المصدر أن الشحنة تشمل 931 الف و950 فيالة من اللقاح الخماسي و92 ألف و150 فيالة من لقاح المكورات الرئوية. وسيتم توزيعها على المحافظات خلال الايام القادمة . ويشهد مطار صنعاء الدولي حظرا جوي منذ مايقارب خمسة اعوام من قبل قوات التحالف العربي التي تدخلت لدعم الشرعية اليمنية لكنها تحولت إلى سبب رئيسي لاطالة أمد الحرب وتقويض تواجد الشرعية.

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