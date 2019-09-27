شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجلس قطر ينشر فيديو صادم لفضيحة اخلاقية حدثت في احد مستشفيات السعودية اثناء الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس قطر ينشر فيديو صادم لفضيحة اخلاقية حدثت في احد مستشفيات السعودية اثناء الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة .. شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو وصف بأنه غير لائق حوى رقص فاضح واختلاط لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة ، بمناسبة اليوم الوطني .

وأظهر الفيديو عدد من الرجال والنساء من منسوبي الوزارة وهم يمسكن بالعلم السعودي ، فيما قمن بعض النساء بالرقص والتمايل على الشيلات والأغاني الوطنية.

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وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.