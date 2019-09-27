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الداخلية المصرية تصدر الان بيان هام وتعلن عن مفاجأة غير متوقعة ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قراءة في بيان وتحركات الحكومة اليمنية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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