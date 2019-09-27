قبلة حارة لإعلامية مشهورة على الهواء مباشرة .. شاهد ردة فعلها وفعل زملاءها في استوديو الاخبار !!

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عدن - ياسمين التهامي - فوجئت مراسلة أمريكية، برد فعل غير متوقع من أحد المارة، أثناء تغطيتها لحدث موسيقي.

قام الشخص بمنح قبلة سريعة وخاطفة على خد سارة ريفست، مراسلة نشرة أخبار محطة "ويف 3" المحلية في ولاية كنتاكي، ما جعلها تصف الفعل بأنه "ليس جيدا"، ثم تابعت "لكن فلنعد إلى قصتنا"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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وبعد أن عرضت محطة "ويف 3" تقريرا عقب الحادث، ظهر مذيع الأخبار، جون بويل، وحاول الاطمئنان على زميلته سارة ريفست، قائلا لها "هل أنت بخير؟ هل نجوت من لصوص التقبيل من حيث تقفين؟ فهناك ضابط شرطة إذا كنت في حاجة إلى مساعدة".



ولاحقا، أكدت سارة ريفست، في مقابلة تلفزيونية معها أن ما حدث معها لم يكن مضحكا، وقالت إن من قبلها "ربما كان يعتقد أنه سيجعل أصدقاءه يضحكون وأنه سيحصل على شهرة لبضع ثوان على شاشة التلفزيون".

وتابعت "أنا شخصيا لم أكن أعرف كيف أتعامل مع الموقف"، وأردفت: "لقد صدمت، فقد كنت أحاول تأدية وظيفتي ولم أستطع إيقافه، هذا الأمر أحرجني، وجعلني أشعر بعدم الارتياح والضعف".

ثم في مقابلة أجرتها مع صحيفة "يو إس إيه توادي"، كشفت سارة ريفست أنها واجهت الرجل الذي قبلها فور توقف الكاميرا عن التصوير والبث المباشر.

وقالت "بدأت في الصراخ عاليا، وقلت له أنت فظ للغاية! ولكنه كان قد ركض بعيدا".

من جانبها، قالت شركة كنتاكي، إنها صنفت ما وقع لسارة ريفست، بأنه "مضايقة بملامسة جسدية" وأنها ستصدر أمرا بالقبض على الرجل بمجرد تحديد هويته.