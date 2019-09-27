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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ....السنة النيران تشتعل وحريق هائل يلتهم قصر السفير احمد صالح في ابو ظبي وهذاا هو مصيره ومصير زوجته واطفاله

2019/09/27 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كثرت الشائعات عن السفير احمد علي عبد الله صالح كان اخرها ما نشره قبل قليل موقع " ابناء الجنوب " عن احتراق القصر الذي يعيش فيه النجل الاكر للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وزعم الموقع المذكور ان السفير احمد لم يكن في منزله وان زوجته واطفاله غادروا القصر بسلام دون ان يصيبهم اي مكروه..

وكان ناشطون قد نشروا يوم امس شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ان احمد علي عبدالله صالح تعرض مساء الاربعاء لمحاولة اعتداء في مدينة دبي الاماراتية .

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وبحسب تغريدات الناشطين فقد قام مواطن من ابناء مدينة يافع يعمل في تجارة الذهب ، قام بمهاجمة السفير احمد علي عبدالله صالح اثناء خروجه من احد المطاعم اليمنية مساء امس في مدينة دبي .

واوضحت التغريدات ان حراسة السفير احمد علي قامو بالتصدي للمهاجم والقو القبض عليه وقامو بتسليمة لشرطة دبي ، مؤكدين ان السفير احمد علي لم يصب بأي أذى.