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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصر تصعق كل ابناء الامارات ...هذا ماحدث للاماراتيين المقيمين في القاهرة قبل قليل داخل غرف نومهم في فنادق القاهرة واصابهم بالرعب والهلع



كشف السياسي المصري المعارض الدكتور " ايمن نور" عن تحذيرات تلقاها مواطنين اماراتيين يقيمون في فندقين بالقاهرة بسرعة مغادرة مصر والعودة الى بلادهم . واكد الدكتور " نور" في تصريحات له - رصدها اليمني اليوم - أن رسائل تحذيرية تلقاها امارتيون يقيمون في فندقين بالقاهرة ووصلت لغرف نومهم لمغادرة مصر والعودة الى الإمارات وذلك عشية خروج مسيرات شعبية احتجاجية غدا الجمعة بالقاهرة والعديد من المحافظات المصرية للمطالبة بتننحي الرئيس السيسي . Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- من جهة اخري حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة الرعايا الامريكيين المتواجدين بمصر توخي اقصي درجات الحيطة والحذر متوقعة حدوث احداث عنف غدا بالقاهرة .

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