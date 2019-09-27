"مأرب" تحيي الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر بحفل فني وخطابي

نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة التي قامت ضد نظام الحكم الإمامي الكهنوتي البائد المتخلف.

وفي الحفل الذي حضره قيادات سياسية وعسكرية وأمنية؛ أكد محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة أن "يوم الـ 26 من سبتمبر يوماً من أيام الكرامة اليمنية ولحظة فارقة صنعتها سواعد الثوار الأحرار إيذاناً بميلاد فجر جديد انتصرت فيه الإرادة الشعبية وأعادت الاعتبار لعظمة الإنسان اليمني" .

وقال العرادة "إن ثورة 26 سبتمبر كانت نقطة تحول تاريخية أسندت فيها عدن صنعاء، وتوحدت خلالها الأهداف السامية للتحرر من الاستبداد والاستعمار في ملحمة قضت على الإمامة شمالاً ودحرت المستعمر من جنوب الوطن وصولا لجلاء آخر جندي بريطاني".

واعتبر أن الأعياد الوطنية تعتبر محطة تقييم ومراجعة ومناسبات لتعزيز القيم والهوية الوطنية والتكاتف والتلاحم والتصدي للمخاطر المحدقة بالوطن ..

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ودعا محافظ مأرب، كافة مكونات وأبناء الوطن تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المماحكات والالتفاف حول القيادة السياسية لاستعادة الدولة من مليشيا الانقلاب التي تمثل خطراً على الجميع.

ولفت العرادة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة برمتها هو نتيجة التوسع الإيراني الذي رعى ومول انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية والإجماع الوطني، ولم تعد تشكل كارثة على اليمن وحسب وإنما على المنطقة بكاملها، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة والسلام العالمي.

وشهد الاحتفال العديد من القصائد الشعرية والوصلات الفنية والغنائية المعبرة عن المناسبة والتي نالت استحسان الحاضرين.