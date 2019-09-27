تعز: مهرجان حاشد وعرض كرنفالي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الخميس، مهرجاناً خطابيا، وعرضا كرنفاليا، احتفاء بالذكرى الـ 57 لقيام ثورة 26 سبتمبر وذلك بمشاركة مختلف المكونات السياسية والمجتمعية والشبابية والشعبية وبحضور السلطة المحلية بالمحافظة.



وبالمناسبة القى عبدالله حسن خالد كلمة الأحزاب السياسية أعتبر فيها الانقلاب الحوثي نكبة القرن ويوم أسود يجب أن تزول. مجددا تحالف الأحزاب السياسية وقوفها الي جانب الشرعية.



ووصفت الأحزاب انقلاب عدن بـ "الانقلاب المصطنع" معتبرة إياه تمردا على الدولة، يخدم انقلاب صنعاء.



ودعا تحالف الأحزاب الحكومة الشرعية بكامل مؤسساتها إلى العودة إلى عدن ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار المؤسسات الحكومية.



كما طالب السلطة المحلية بمحافظة تعز بتفعيل دور مكاتبها، مشيداً بدور الجيش وطالبه بإخلاء المدارس والمكاتب الحكومية.



وشدد على ضرورة استكمال تحرير تعز وتصحيح علاقة الحكومة الشرعية بالتحالف وإجراء تقييم شامل.

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