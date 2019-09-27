بن عديو: محافظة شبوة لن تحيد عن المشروع الوطني الجامع

أكد محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، أن المحافظة لن تحيد عن المشروع الوطني والدولة الاتحادية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.



وقال بن عديو في تغريدة على تويتر: " ونؤكد أن شبوة كما بقية محافظات اليمن لن تحيد عن الخط الوطني ومشروع الدولة الاتحادية الذي يقوده ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية".



وعبّر المحافظ عن شكره وافتخاره بالتحية التي وجهها فخامة الرئيس القائد عبدربه منصور هادي لشبوة وابنائها في خطابه بذكرى ثورة ?? سبتمبر ونعتبرها شهادة نفتخر بها.



وفي خطاب عشية عيد الثورة، وجه الرئيس عبدربه منصورهادي ، تحية خاصة لأبناء شبوة، "لكل ما أظهروه من كبرياء وشموخ وسلوك حضاري يعكس حضارة اليمن، ويلخّص أمجاده في التعامل المثالي مع كل من غرر بهم".



وأكد الرئيس بأنه أمر دمج كافة أفراد النخبة في إطار الجيش، مضيفاً : "الدولة هي دولة الجميع، والجيش هو جيش الشعب اليمني كله دون استثناء".



وفي أواخر شهر أغسطس الماضي وأدت قوات الجيش في شبوة تمرد مسلح قادته مليشيا الانتقالي الاماراتي على مؤسسات الدولة في المحافظة بعد استكمال السيطرة على العاصمة عدن وبعض مديريات محافظة أبين.



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