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مليشيا الحوثي تجدد قصفها مواقع "المشتركة" جنوب الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

قصف الحوثي

قصف الحوثي

مليشيا الحوثي تجدد قصفها مواقع

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الخليج 365 ـ الحديدة

قالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي جددت، الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، قصفها على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

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وذكرت المصادر، أن المليشيا الحوثية التابعة لإيران، شنت قصفاً عنيفاً على مواقع في منطقة الفازة التابعة للمديرية.

وأضافت، إن قذائف مدفعية الهاوزر و (RBG) سقطت قرب تحصينات للقوات المشتركة في وقت فتحت المليشيا نيران أسلحتها الرشاشة على ذات المواقع.

وتحاول المليشيا الحوثية، دون جدوى، استعادة مديرية التحيتا ذات الموقع الاستراتيجي منذ تحريرها العام الماضي على يد القوات المشتركة، ضاربة عرض الحائط باتفاق هدنة رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

يشار إلى أن المليشيا استقدمت تعزيزات بشرية وتسليحية رصدتها "المشتركة" أمس إلى التحيتا، وأخذت بالتموضع في الأطراف الشمالية والشرقية للمديرية.

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