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مسئول أمريكي: الحوثيون هم أحد أذرع إيران بالمنطقة وأسلحتهم إيرانية الصنع

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

ديفيد ساترفيلد

ديفيد ساترفيلد

مسئول أمريكي: الحوثيون هم أحد أذرع إيران بالمنطقة وأسلحتهم إيرانية الصنع

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن الإدارة الأمريكية لن تتفاوض مع الإيرانيين إلا إذا جاءوا إلى طاولة المفاوضات دون رفع العقوبات.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أيلول 27، 2019: انسحبنا من الاتفاق النووي لأنه كان سيئًا ووفر الحصانة لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وتابع: الحوثيون هم أحد أذرع إيران في المنطقة وأسلحتهم إيرانية الصنع.

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ولفت إلى أن إيران زرعت مليشيات مؤيدة لها في العراق واليمن ولبنان.

وأكد أن أمريكا تجري محادثات مع حلفائها للمشاركة في قوة دولية لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مرسوماً يحظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة.

وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: أنه بموجب هذا المرسوم سوف لن يُسمح لقادة إيران وعائلاتهم بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: لن يتمكن أفراد النخبة من مسؤولي النظام الإيراني من جني فوائد المجتمع الأميركي الحر، بينما يعاني الشعب الإيراني من فساد النظام وسوء إدارته.

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