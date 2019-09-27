شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تعز تدشن البرنامج التدريبي للعاملين بالشؤون الماليه في الجامعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

دشنت الامانة العامة للجامعة والادارة العامة للشؤون المالية بالتنسيق مع دائرة التطوير المالي والاداري، البرنامج التدريبي للعاملين بالشؤون الماليه في الكليات والمراكز التابعة للجامعة، برعاية محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد الشعيبي .

وفي حفل التدشين القي القائم باعمال رئيس الجامعة ا.د رياض العقاب كلمة الجامعة اكد فيها على اهمية اقامة مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى الاداء في الجانب المالي بالشكل المطلوب وفق اسس وقواعد علمية، شاكرا كل القايمين على هذه الدورة التدريبية، متمنيا لجميع المتدربين كل التوفيق .

من جانبه اوضح الدكتور عبدالسلام حيدر ممثل وزارة المالية في المحافظة، ان التدريب يهدف الى اكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة في عدد من المجالات المتعلقة باعداد الموازنات والمناقصات والمزايدات والمشتريات والحسابات الختامية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالشؤون المالية.

واشار ممثل وزارة المالية، ان هناك توجيهات واهتمام كبيرين توليه قيادة وزارة الماليه ممثلة بمعالي الاستاذ سالم صالح بن بريك وزير الماليه بضرورة الاهتمام بتاهيل الكوادر العاملة في قطاع الشوؤن الماليه في مختلف اجهزة الدولة .

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هذا ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة التدريبية 35 متدرب من مختلف كليات ومرافق الجامعة والتي بدئت امس الاربعاء الموافق 25 سبتمبر والتي ستستمر لمدة شهر كامل.

حضر حفل التدشين وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة محمد العيزري وعدد من عمداء الكليات والاكاديمين ومدراء عموم الادارات في الجامعة والجهات ذات العلاقة .