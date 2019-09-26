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جثث متناثرة : مجزرة مروعة لـ التحالف العربي وغير مسبوقة في هذه المحافظة الجنوبية.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قتل 10 مدنيين أغلبهم من النساء والأطفال في غارات شنتها مقاتلات تابعة للتحالف، الذي تقوده ، يوم الثلاثاء، على تجمع سكني غرب محافظة الضالع (جنوب اليمن).

 

 

 

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وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن الغارات استهدفت منزل آل الحالمي في قرية "حمام النبيجة" بمنطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة (غرب محافظة الضالع) ما أدى لمقتل 10 من أفراد عائلتين تقيمان داخل المنزل ذاته وإصابة عدد آخر من أفراد العائلتين.

 

وأفاد مصدر طبي المصدر أونلاين أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الثورة في إب بعضهم حالتهم حرجة مما قد يرفع عدد القتلى في الغارة.

 

وقالت مصادر محلية إن مسعفين هرعوا إلى المنزل عقب الغارة الأولى لإسعاف المصابين إلا أن الطيران شن غارة ثانية ما أدى إلى مقتل المسعفين الثلاثة وتدمير سيارة إسعاف.

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