شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن جثث متناثرة : مجزرة مروعة لـ التحالف العربي وغير مسبوقة في هذه المحافظة الجنوبية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قتل 10 مدنيين أغلبهم من النساء والأطفال في غارات شنتها مقاتلات تابعة للتحالف، الذي تقوده السعودية، يوم الثلاثاء، على تجمع سكني غرب محافظة الضالع (جنوب اليمن).
جديد الحدث أونلاين:
وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن الغارات استهدفت منزل آل الحالمي في قرية "حمام النبيجة" بمنطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة (غرب محافظة الضالع) ما أدى لمقتل 10 من أفراد عائلتين تقيمان داخل المنزل ذاته وإصابة عدد آخر من أفراد العائلتين.
وأفاد مصدر طبي المصدر أونلاين أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الثورة في إب بعضهم حالتهم حرجة مما قد يرفع عدد القتلى في الغارة.
وقالت مصادر محلية إن مسعفين هرعوا إلى المنزل عقب الغارة الأولى لإسعاف المصابين إلا أن الطيران شن غارة ثانية ما أدى إلى مقتل المسعفين الثلاثة وتدمير سيارة إسعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر جثث متناثرة : مجزرة مروعة لـ التحالف العربي وغير مسبوقة في هذه المحافظة الجنوبية.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.