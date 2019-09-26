صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف المحلل السياسي الشرفي وتقتحم منزله

الخميس 26 سبتمبر 2019

عبد الوهاب الشرفي

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قال مصدر مقرب من عبد الوهاب الشرفي، المحلل السياسي ورئيس مركز الرصد الديمقراطي إنه اختطف مساء اليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، من قرب منزله في العاصمة صنعاء.



وذكر المصدر، أن مسلحين ملثمين اختطفوا الشرفي من قرب منزله بحي النهضة شمال العاصمة صنعاء.

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مصادر أخرى ذكرت أن الشرفي اختطف قبل أن يتم اقتحام منزله في صنعاء من قبل مسلحين حوثيين.

وأضافت أن المسلحين اقتحموا المنزل وروعوا عائلة الشرفي بعد أن اقتادوه إلى مكان مجهول.

ولفتت المصادر إلى أن الشرفي اختطف من قبل الحوثيين رغم قربه منهم.

وأكدت المصادر أن الشرفي تعرض للضرب قبل أن يتم خطفه من قبل المسلحين.

وأوضحت المصادر أن مسلحي المليشيا هددوا نجل الشرفي بإطلاق الرصاص عليه حين حاول الدفاع عن والده.