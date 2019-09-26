أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخميس 26 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"الخليج 365": أولاد الأئمة عادوا للسيطرة على صنعاء من جديد الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422345/ رئيس الوزراء يهاتف محافظ حضرموت ويطمئن على صحته الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422346/ قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا شمال محافظة الضالع الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422348/ صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم مقر جميعة كنعان وتنهب محتوياتها الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422349/ دويد: ملتزمون باتفاق ستوكهولم لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام خروقات الحوثيين الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422359/ وزير الإعلام: الإمامة كانت سبباً في تخلف الشعب وابتعاده عن ركب الحضارة الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422363 نشرة أسعار بيع وشراء العملات لمساء هذا اليوم.. تعرف عليها الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422366/ مأرب.. إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في جبهة المشجح الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422367/ عودة الكوليرا إلى محافظة إب ووفاة طفلة متأثرة بالوباء الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422370/ قيادية بالمجلس الإنتقالي لـ"الخليج 365": بريطانيا كرهت عبد الناصر لهذا السبب الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422371/ حجة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حرض الحدودية الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422373 Advertisements مشاركة يمنية في اجتماعات اليونيسيف ومنظمة العمل العربية بعمان الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422382 البعث العربي: ثورة 26 سبتمبر هي عنوان لإرادة الشعب اليمني ولنهضته وانطلاقه الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422384 "السلم والتنمية": ثورة 26 سبتمبر تمثّل أهم منطف في تاريخ اليمن الحديث الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422389 المجلس الانتقالي بسيئون يمول مشروع سقفة ظل لمركز أطفال التوحد الخميس 26 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/422390 مليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية في 7 جبهات بالحديدة الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422391 شنكر: لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422392 اختتام معرض الكتاب السنوي الأول برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422393 المبعوث الأممي غريفث: لابد من "تسوية سياسية" لإنهاء الحرب في اليمن الخميس 26 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/422397

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