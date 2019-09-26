اختتام معرض الكتاب السنوي الأول برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكلا

اختتمت مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، فعاليات معرض الكتاب السنوي الأول بحفل ختامي تكريمي نظمته مؤسسة الخريجين، بالشراكة مع جامعة حضرموت، بقاعة الفقيد الدكتور علي هود باعباد برئاسة جامعة حضرموت ويأتي هذا المعرض .

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وجاء ذلك برعاية كريمة من محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، والدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.

وخلال الحفل الذي تخللته عدد من الفقرات الغنائية ورقصات للزهرات ومسابقات وكلمات لبعض الشخصيات السياسية والمدنية ، عبّر الحاضرون عن سعادتهم برحلتهم الشيقة التي قطعوها أثناء الزيارة طوال أيامه المعرض التي امتدت من 22 سبتمبر/أيلول الجاري حتى الـ26 من الشهر ذاته، وشهدوا خلالها بعض الأنشطة الثقافية والفنية .

وفي الختام كرمت قيادة مؤسسة الخريجين ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة مها صلاح لحمدي كلاً من السلطة المحلية بالمحافظة ممثله باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة وجامعة حضرموت وكافة الداعمين والمشاركين والمساهمين في انجاح المعرض .

حضر الحفل كلاً من الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل شؤون الساحل والهضبة بمحافظة حضرموت، والدكتور سالم مبروك العوبثاني ئانب عميد جامعة حضرموت، والعميد شيخ مصطفى الحامد مدير مدرسة تدريب القتال، ومحمد بن مالك مدير المؤسسة الإقتصادية بالوادي والصحراء، والدكتور محمد شريف بافضل رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة، والكابتن حسين صالح المسجدي مدير مكتب الشباب والرياضة، وعدد من منتسبي الجامعة ومدراء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأدباء والصحفيين .