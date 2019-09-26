شنكر: لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو

الخميس 26 سبتمبر 2019

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي شؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، إن واشنطن تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج.



وأضاف، في حديث لقناة "العربية": لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أيلول 26، 2019، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، بريان هوك، إن واشنطن عازمة على تعزيز العقوبات المفروضة على إيران.

وأكد هوك أن إيران تستنسخ ميليشيا حزب الله في اليمن عبر مليشيا الحوثي.

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ودعا المبعوث الأمريكي كافة الدول إلى الانضمام للمهمة البحرية في مياه الخليج.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و200 جندي أمريكي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب هجوم الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص السبت قبل الماضي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي، أكدت الخميس، أن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.

وأظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب"، وفق ما ذكرت رويترز.