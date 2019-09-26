المجلس الانتقالي بسيئون يمول مشروع سقفة ظل لمركز أطفال التوحد

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الخميس 26 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
وقع رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون محافظة حضرموت، المحامي طاهر أحمد باعباد، الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع سقفة ظل "لمركز الأمل المنشود" لتأهيل أطفال التوحد بوادي حضرموت.
ووُقعت الاتفاقية مع مصنع "واكد" لأعمال الحديد والالمنيوم، لبدء تنفيذ سقفة ظل للساحة العامة في مركز الأمل المنشود التابع لجمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضرموت، بكلفة 500.000 ريال بتمويل من المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويهدف المشروع لحماية أطفال التوحد في المرحلة التمهيدية والأساسية البالغ عددهم 140 طفلاً وطفلة من مختلف قرى ومدن وادي حضرموت، من أشعة الشمس لتسهيل تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تخدم العملية التعليمية والتأهيلية.
ويأتي المشروع ضمن الخطة السنوية التي أقرتها القيادة المحلية بمديرية سيئون، لتحقيق أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي في الاهتمام بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم في كافة مراحلهم التعليمية.
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