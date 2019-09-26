"السلم والتنمية": ثورة 26 سبتمبر تمثّل أهم منطف في تاريخ اليمن الحديث

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال حزب السلم والتنمية أن ثورة 26 سبتمبر التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ57، تمثل أهم منعطف في تاريخ اليمن الحديث، مشيراً إلى أنها رسمت لمعالم مستقبل جديد حدد معالمه بأهداف الثورة الخمسة التي تمثلت بإخراج الشعب اليمني من حالة العزلة والعبودية للفرد وسيطرة الإمامة على رقاب اليمنيين إلى حالة من الانفتاح على العالم وترسيخ معاني العزة والكرامة والعدالة وتأسيس النظام الجمهوري.



وذكر الحزب في بيان صادر عنه، أن اليمن تمر اليوم بظروف عصيبة حاولت خلالها عصابات أحفاد الإمامة وبقايا الكهنوت أن تعيد اليمن إلى عصور العبودية والاستبداد والقهر والأغلال، وتسليم مصير الشعب اليمني إلى مليشيات مأجورة لا تملك قرارها بل تخضع لأوامر ولاية الفقيه في إيران.

وتابع البيان “إننا ونحن نمر بهذه الذكرى العزيزة على قلوب كل أبناء اليمن، ونحن نعيش ظروف الحرب والنزوح والتشريد ومحاولة كسر شموخ الشعب اليمني؛ فإننا نستذكر تضحيات وبطولات أبطال ثورة ٢٦ سبتمبر ودماءهم التي سكبت على تراب الوطن والتي مهدت لانعتاق اليمن من حكم الكهنوت الإمامي وإخراجه من السجن الكبير الذي فرضته عليه الإمامة وبدأت مسيرة البناء والتنمية والتعددية السياسية وتأسيس النظام الجمهوري وبناء دعائم الوحدة والسعي نحو تحقيق أهداف الثورة.