عاجل| النيابة المصرية: القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهر بالقاهرة

الخميس 26 سبتمبر 2019

النائب العام المصري حمادة الصاوى

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أمر النائب العام المصري بالتحقيق في وقائع التحريض على التظاهر بعدد من المحافظات.



وقالت النيابة المصرية إنه تم استجواب عدد من المشاركين في المظاهرات بحضور محاميهم.

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وأكدت أن بعض المتهمين اعترفوا بالمشاركة في المظاهرات لأسباب مختلفة منها اقتصادية ومنهم من تعرض للخداع من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت النيابة العامة المصرية من الانخراط في مخططات يُستغل فيها المصريون للإضرار بوطنهم.

وأكدت النيابة أنه تم القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهر بالقاهرة.

وأضافت: اعترف متهمون آخرون بارتكاب أعمال عنف بإطلاق ألعاب نارية.

ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود مخطط لإثارة الفوضى في ربوع البلاد.