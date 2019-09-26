الحوثية تجدد قصف المشتركة بالفازة جنوب الحديدة 

ميليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

حيث جددت المليشيا الموالية لإيران، اليوم الخميس، قصف واستهداف مناطق جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصدر عسكري ميداني أفاد أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ، واستخدمت القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف المصدر أن المليشيات قصفت المواقع بقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف RBG ، فيما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من عيار 12.7 وعيار 14.5 والأسلحة القناصة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في ذات المنطقة.

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