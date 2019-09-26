البعث العربي: ثورة 26 سبتمبر هي عنوان لإرادة الشعب اليمني ولنهضته وانطلاقه

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال حزب البعث العربي الاشتراكي إن ثورة 26 سبتمبر كانت وستظل قوية بالتفاف جماهير الشعب حولها، مهما تعرضت من إرهاصات ومؤامرات من قبل المتربصين الذين يسعون لإعادة النظام الإمامي الجاهل والمتخلف الذي تخلص منه الشعب اليمني في ثورته الخالدة.



وذكر الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر، أنه قد آن الأوان لتسترد روح ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بتلاحم المخلصين والشرفاء من أبناء الشعب اليمني.

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ولفت البعث العربي إلى أن ثورة جسدت عظمة التضحيات التي سطرها أبناء الشعب اليمني لكسر أغلال الإمامة ونظامها المتخلف وازاحته عن كاهل الشعب اليمني الصابر.

وأضاف أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 م انطلقت نتيجة من المعاناة المؤلمة للشعب اليمني الصابر والمجاهد، والتي أشعلتها نخبة من أبناء الشعب اليمني بمختلف التيارات السياسية والاجتماعية وكل مناطق الجمهورية.

وأشار إلى إن ثورة السادس والعشرين هي عنوان لإرادة الشعب اليمني ولنهضته وانطلاقة وخروجه من عالم الضياع والظلام والجهل إلى آفاق العهد الجديد المشرق، كما كان لها دورا كبيرا في انتصار ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 الخالدة في جنوب الوطن ضد الاحتلال البريطاني الغاشم..

وختم البعث العربي الإشتراكي بيانه بالقول إن ثورة 26 سبتمبر مثلت نقطة انطلاق لدحر المستعمر الغاصب من جنوب الوطن وتوجت انتصارات الشعب اليمني بثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة لتتلاحم وتتكامل الثورة السبتمبرية والاكتوبرية ضد الإمامة والاستعمار.