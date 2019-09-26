مشاركة يمنية في اجتماعات اليونيسيف ومنظمة العمل العربية بعمان

الخميس 26 سبتمبر 2019

الدكتورة ابتهاج الكمال

كتب الخليج 365 ـ متابعات

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم ، في اجتماعات مناقشة تنفيذ دورة الصرف السادسة القادمة لمشروع الحوالات النقدية الطارئة التي تنفذها منظمة اليونسيف بتمويل من البنك الدولي، إضافة الى برنامج حماية الطفوله.

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وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، ستلتقي الكمال بممثل منظمة العمل العربية لمناقشة تنفيذ استراتيجية حماية الاطفال من الذي قدمته الوزارة وتم الموافقة عليه من قبل المنظمة.

إضافة إلى ذلك ستشارك الكمال في اجتماعات البنك الدولي حول مراجعة محفظة المشاريع التي ستقدم لبلادنا خلال المرحلة القادمة والمنعقد بالعاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 29 وحتى 30 ستبمبر الحالي.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة الكمال على هامش مشاركتها في الاجتماعات بعدد المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن لمناقشة تقديم مزيد من الدعم للرعاية الاجتماعية والمعاقين، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تخص الأطفال والمرأه في بلادنا خلال المرحة القادمة.