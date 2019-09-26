شكرا لقرائتكم خبر عن «معين عبد الملك»يوجه بالتحقيق مع مسؤول حكومي بارز.. ما هي التُهمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وزارتي التعليم العالي والخارجية بسرعة استكمال إجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي. Advertisements وبحسب الوثيقة، وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك الوزارتين بسرعة فتح تحقيق مع السفارة والملحقية الثقافية في القاهرة، وسرعة استكمال إجراءات التحاق الطلاب الذين تم استبدالهم في الجامعات المصرية بحسب ترشيح وزارة التعليم العالي. ووفقا للوثيقة فإن القائمين على السفارة اليمنية في القاهرة استبعدوا خمسة من أوائل الثانوية العامة في اليمن ومنحها لطلاب آخرين مقربين من القائمين على السفارة. وكان سفير اليمن في جمهورية مصر العربية، محمد مارم، قد استبعد منحة دراسية لإحدى طالبات أوائل الثانوية العامة في اليمن، ومنحها لطالب آخر وهو نجل أحد أصدقائه، بحسب وسائل إعلام محلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «معين عبد الملك»يوجه بالتحقيق مع مسؤول حكومي بارز.. ما هي التُهمة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.