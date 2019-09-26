شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مليشيات الحوثي تقرر مصادرة إملاك أسرة الرئيس السابق ووساطة عمانية للأفراج عن عفاش! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-غرفة الأخبار



تحدث الخبير العسكري اليمني العميد يحيى ابو حاتم عن كواليس أحد الإجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس السابق صالح ،

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وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد يحى ابو حاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله

وغرد الخبير الاستراتيجي يحيى ابو حاتم على حسابه بموقع "تويتر" بالقول،‏‎ جماعة الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله وتوزيعها على قيادات الجماعة وهذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة:

عبدالخالق الحوثي/ يجب مصادرة أملاك علي عبدالله كما تم مصادرة أملاك بيت حميد الدين.

أبو شوارب/ هكذا سوف نستفز انصارة

عبدالخالق/ لكل حادث حديث.

في غضون ذلك،وصلت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد الى سلطنة عُمان في زيارة تبحث فيها مع مسؤولين عمانيين وآخرين يمنيين تطورات الملف اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن السيد ستبحث الوساطة العُمانية ومبادرة السلطان قابوس بن سعيد حول الاسرى من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وهم محمد نجل شقيقه محمد عبد الله صالح وعفاش، نجل طارق محمد عبدالله صالح .







وبحسب المصادر فإن محمد وعفاش، لا زال محتجزين لدى جماعة ولم يتم الافراج عنهم، بناء على وساطة السلطان قابوس.

