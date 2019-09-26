شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق العسكري للحوثيين يقول ان التحالف شن 163 غارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" -خاص



قال ناطق الحوثيين العسكري يحيى سريع،أن طيران التحالف يواصل عملياته رغم المبادرة الذي اطلقتها صنعاء ،مشيراً أن التحالف شن 163 غارة على محافظات متفرقة منذ إعلان المبادرة الذي اعلنها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط،لافتاً أن الغارات اسفرت عن سقوط مدنيين في محافظات متفرقة .

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قال أمس, مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي لسلطات الحوثيين أن سلطاتهم لازالت متمسكة بمبادرة السلام التي قدمتها مؤخراً وذلك لحقن الدماء والتعاطي مع الحلول ،مشيراً أن تعاطي التحالف مع المبادرة كان لم يكن مسؤولاً او مشجعاً ،ناصحاً التحالف العربي بالمضي نحو السلام والتقاط المؤشرات الإيجابية ،ودعا العالم إلى الالتفات إلى معاناة اليمن ومايحدث من تجويع وحصار وعدم التعامل مع حكومة هادي كونها لم تعد موجودة على الأرض.



وكان المشاط قد

أعلن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة الباليستية والمجنحة.

وقال "إننا ننتظر من التحالف السعودي الاستجابة لهذه المبادرة ووقف كل أشكال الاستهداف الجوي للأراضي اليمني".

وقال إن استمرار الحرب قد يفضي إلى تطورات خطرة ستكون دول ماوصفه بالعدوان المتضرر الأكبر من استمرارها.

