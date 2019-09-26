شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : لن تنتصر اليمن الا بإعادة الاعتبار للثورة وتاريخها وكل رموزها. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التدوين الأصغر تويتر في ذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة

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: ان الذكرى هي ؛ ذكرى اعظم الايام الخالدة في تاريخ اليمن واصفا إياها بثورة التحرر الإنسانية التي اعتقت شعب اليمن العربي العظيم من ظلام الإمامة الباغية وقيودها وحطمت نظامها العنصري الظالم، موجها التحية للشعب اليمني الصابر المكافح الذي يواجه اليوم الإمامة الجديدة مصممًا ان يعيد لسبتمبر ألقها ووهجها ‏⁧‫موكدا ان 26 سبتمبر هي ميلاد وطن .

واضاف في تغريدة ثانية : ‏في الذكرى 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ، تحية الى ارواح الشهداء والقادة العظام للثورة وتحية لكل من امن بالجمهورية خيار لشعبنا للتحرر والمساواة والعدل وتحية الى شعب ‎مصر العربي وجيشها العظيم الذي ساند الثورة اليمنية وقام بأعظم الأدوار الانسانية والحضارية في مساندة أشقاءه في ‎اليمن وانتقد غياب ذكر دور مصر وجيشها والبطل القومي جمال عبدالناصر والزعيم السلال في الخطاب الرسمي للدولة وفي عدد من البرنامج التي أنتجها الاعلام الرسمي وراء فيها خيبة وفشل وقلة وفاء.

وفي تغريدة ثالثة : ‏ان يجري تجاهل دور ‎مصر وجيشها اوذكر ‎عبدالناصر في ذكرى ‎ثورة سبتمبر في الخطاب الرسمي بل وان يذاع برنامج وثائقي عنها دون ذكر قائدها ‎ عبدالله السلال لهو تعبير عن خيبه وفشل في فهم متطلبات المرحلة قبل ان يكون قلة وفاء .

مؤكدا : لن تنتصر اليمن الا بإعادة الاعتبار للثورة وتاريخها وكل رموزها. مشيرا الى درس مهم في تاريخ الشعوب والامم : ‏

لا تنتصر الا الشعوب التي تبقى متصالحة مع تاريخها، تمجد أحداثها العظيمة وأبطالها ورموزها ولا تتنكر لهم او تتجاهل الأدوار والحقائق او تنتقي من التاريخ والرموز ما يتناسب مع هواها، وعلينا ان نتذكر ان عودة الإمامة بثوبها الجديد سبقها سنوات طويلة من التقليل من شان ثورة سبتمبر ورموزها. متفائلًا في ان ثورة 26 سبتمبر ستنتصر من جديد رغم نكبة الإمامة الجديدة التي مثلها انقلاب الحوثي وسيكون الاحتفال القادم اكبر .

: قل للطغاة اليوم ذكرى تحررنا فلايغرنهم بالأمس مافعلوا ،غدا سنسقطهم في الوحل ثانية وبعدها مرة أخرى سنحتفل .