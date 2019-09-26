شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة يرتكبها إعلام الارياني بحق ثورة سبتمبر بالجحود والنكران لرموزها.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت قناة اليمن الفضائية العديد من الأفلام الوثائقية والتاريخية منها فليم( شمس الحرية) عن ثورة 26 سبتمبر وتم فيها ذكر أسماء مناضلي الثورة اليمنية منذ اربعينيات القرن الماضي وحتى قيام الثورة سبتمبر المجيدة، وحتى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الناصر لليمن في عام 64 ،وتم وذكر اسماء جميع المناضلين، اسم القاضي الشهيد الزبيري، والأستاذ النعمان وغيرهم من الأحرار الذين استشهدوا أو بقوا على قيد الحياة.

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متابعون افادوا ان اعلام الارياني ارتكب كارثة بحق سبتمبر ورموزها حيث لم يتطرق لذكر اسم المشير عبد الله السلال على الاطلاق، ولا التطرق إلى دوره في ثورة 1948 ، ولا ذكر اسمه او دوره في ثورة 26 سبتمبر بطريقة غير اخلاقية ومتعمدة وهذا يؤكد ان اعلام الارياني تحولوا الى اعداء لثورة سبتمبر .

متابعون اضافوا انه وفي بعض المقاطع المصورة والتي ظهر فيها المشير السلال في صدر المشهد رغما عن معد تلك الافلام والتعليق المصاحب لهم إلى جوار بعض المناضلين والأحرار اليمنيين أو الزعيم جمال عبد الناصر، تم تجاهل ذكر اسم المشير السلال بطريقة مقصودة كشفت عن حقد اعلام الارياني على الذكرى السبتمبرية ورموزها السلال وداعمها ممثلة بمصر عبد الناصر. جحود القناة للسلال ونكرانها لناصر ودور مصر العروبه هذه هدية الفضائية اليمنية لذكرى المشير في عيد سبتمبر .