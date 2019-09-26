شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرار جمهوري طارى للرئيس السيسي (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 178 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة لمصر تسهيلا ائتمانيا يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى مليون يورو، والموقع في القاهرة في 28 يناير 2019. Advertisements ويستهدف القرض تمويل "برنامج دعم المشروعات النسائية" والذي من شأنه أن يزيد من الإدماج المالي للمرأة ويدعم ريادتها التجارية؛ بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما سيساهم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توظيف القطاع الخاص واستحداث مصادر للدخل خاصة في سياق دعم المرأة.



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