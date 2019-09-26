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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..رسائل تحذيرية للإماراتيين بالقاهرة بسرعة المغادرة والعودة لبلادهم وسفارة |واشنطن " تحذر رعاياها عشية مسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بتنحي " السيسي "

كشف السياسي المصري المعارض الدكتور " ايمن نور" عن تحذيرات تلقاها مواطنين اماراتيين يقيمون في فندقين بالقاهرة بسرعة مغادرة مصر والعودة الى بلادهم . واكد الدكتور " نور" في تصريحات له - رصدها اليمني اليوم - أن رسائل تحذيرية تلقاها امارتيون يقيمون في فندقين بالقاهرة ووصلت لغرف نومهم لمغادرة مصر والعودة الى الإمارات وذلك عشية خروج مسيرات شعبية احتجاجية غدا الجمعة بالقاهرة والعديد من المحافظات المصرية للمطالبة بتننحي الرئيس السيسي . من جهة اخري حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة الرعايا الامريكيين المتواجدين بمصر توخي اقصي درجات الحيطة والحذر متوقعة حدوث احداث عنف غدا بالقاهرة .

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