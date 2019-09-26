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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد كيف تصرف مذيع قناة بلقيس اثناء حدوث زلزال اسطنبول وهو مباشر على الهواء .."فيديو"

أثار مذيع يمني الإعجاب، اليوم الخميس، بعد ظهوره في قراءة الأخبار أثناء وقوع زلزال بمدينة إسطنبول التركية.

وبدا المذيع "أسامة الإرياني" برباطة جأش نادرة أثناء قراءة موجز للأنباء على قناة بلقيس التي تبث من تركيا، في الأثناء التي كان يهتز فيه كل ما في الاستديو.

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تحية للزميل أسامة الإرياني الذي كان يقدم موجزاً للأنباء على الهواء

ب #قناة_بلقيس أثناء الهزة الأرضية قبل قليل واستمر برباطة جأش محترمة وتدعوا للإعجاب 👏👏👏👏💪💪💪

كبير يا أسامة

كبير يا أبو يمن

وحمداً لله على سلامة الجميع و ربنا يحفظ تركيا ومن فيها.#سبتمبرنا pic.twitter.com/pqvfy4lteM Advertisements — Abdullah Al-Harazi 🇾🇪 (@AAlharazi) September 26, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c23"> تحية للزميل أسامة الإرياني الذي كان يقدم موجزاً للأنباء على الهواء

بقناة بلقيس أثناء الهزة الأرضية قبل قليل واستمر برباطة جأش محترمة وتدعوا للإعجاب كبير يا أسامة

كبير يا أبو يمن

وحمداً لله على سلامة الجميع و ربنا يحفظ تركيا ومن فيها تحية للزميل أسامة الإرياني الذي كان يقدم موجزاً للأنباء على الهواء

ب #قناة_بلقيس أثناء الهزة الأرضية قبل قليل واستمر برباطة جأش محترمة وتدعوا للإعجاب 👏👏👏👏💪💪💪

كبير يا أسامة

كبير يا أبو يمن

وحمداً لله على سلامة الجميع و ربنا يحفظ تركيا ومن فيها.#سبتمبرنا pic.twitter.com/pqvfy4lteM — Abdullah Al-Harazi 🇾🇪 (@AAlharazi) September 26, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1177184673702785024&ref_url=https%3A%2F%2Fm.taizonline.com%2Fnews22911.html ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1177184673702785024&ref_url=https%3A%2F%2Fm.taizonline.com%2Fnews22911.html " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c23">

وأشاد مغردون يمنيون بموقف الإرياني الراسخ وعدم خوفه، والمضي في سرد الخبر الذي كان يغطي الاحتفالات بعيد ثورة 26 سبتمبر.

وهز عدد من المدن التركية، اليوم الخميس، زلزال طفيف بقوة 5.7 على مقياس ريختر، تبعته عدة هزات ارتدادية قالت السلطات إنه لا إصابات أو خسائر مادية.

المصدر: تعز أونلاين