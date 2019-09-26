شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبدربه منصور هادي يلجأ لـ”تويتر“ ويكشف عن ”مؤامرة“ واعلان موقف حاسم.. وهذا ما غرد به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس اليمني أن الانقلاب الحوثي هو مؤامرة خارجية تستهدف النظام الجمهوري في اليمن، مجددا موقف اليمنيين الحاسم والرافض لأي مشاريع تستهدف مكتسبات اليمنيين.

وغرد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بالقول، مشروعنا واضح المعالم وثابت الأقدام، مشروع الإجماع الوطني الذي اختاره الشعب اليمني بكل فئاته في مؤتمر الحوار، يقوم على أساس من سيادة الدولة واستقلالها وحريتها وعلى قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية وعلى الدولة الاتحادية الضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد والتوزيع العادل

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وأضاف الرئيس هادي قائلا :‏للثروة والسلطة والتمثيل العادل لكل أبناء شعبنا من أقصاه الى أقصاه، وإنني أدعو كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه ومكوناته بالوقوف مع هذا المشروع والالتفاف حول خياراته وقيادته حتى يصل اليمن إلى بر الأمان بعيدا عن محاولات التقسيم والتهميش والإقصاء والعودة للعيش في مستنقعات التخلف.