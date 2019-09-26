شكرا لمتابعة خبر عن الجنرال الاحمر يجن جنونه ويفقد صوابه بعد هذه الضربة الساحقة التي وجهها له المجلس الانتقالي في محافظة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الجنرال الاحمر يجن جنونه ويفقد صوابه بعد هذه الضربة الساحقة التي وجهها له المجلس الانتقالي في محافظة ابين 2019/09/26 الساعة 11:11 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) --------------------------------------------------------------------------------------------------br /> إثر تهديدات #قوات_الشرعية و#حزب_الإصلاح لقوات الحزام الأمني التابع للانتقالي، المدعوم من الإمارات، شهدت مدينة لودر بمحافظة أبين، صباح اليوم، الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة، دعماً للقوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني.

وحذر المتظاهرون أن أي تهديد لحزام لودر يعتبر تهديداً لكل أبناء المديرية وقبائلها، كما ردد المشاركون في المسيرة التي جابت المدينة هتافات منها: “قولوا لقوادين بن لحمر.. أبين جنوبية جنوبية”، في إشارة واضحة لقوات حزب الإصلاح والألوية الشمالية.

الجدير بالذكر أن قائد ما يسمى بالقوات الخاصة المدعو محمد العوبان هدد، قبل أيام، أبناء لودر باقتحام المدينة بالقوة، في حال لم يعلن الحزام الأمني استسلامه وخروجه منها.

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