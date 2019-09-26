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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..الرئيس يصعق الملك سلمان وولي عهده ويباغتهم بهذا التصريح االصادم قبل قليل والذي جعل عببد الملك الحوثي يرقص فرحا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن إيران ليست هي من نفذت الهجمات القاسية ضد المنشآت النفطية لشركة "آرامكو" بالسعودية.

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وفي رسالة ضمنية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال "أردوغان" "اتهام إيران بالوقوف وراء هجوم أرامكو أمر غير صائب"، وتابع: "يجب الاعتراف بأن هجمات من هذا النطاق نفذت من بعض مناطق اليمن".

وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف "أردوغان" أن "تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم بشكل مباشر أمر غير صحيح لأن الأدلة لا توثق ذلك بالضبط".

كما عبر الرئيس التركي عن "معارضة أنقرة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران"، موضحًا أن "تركيا وإيران دولتان مجاورتان في المنطقة والعقوبات لم تحل أي شيء".

وتشهد العلاقات بين السعودية – وتركيا حالة من التوتر والشد والجذب بسبب إصرار تركيا على تحميل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.