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صنعاء - ياسمين الخيامي - نجمة الاغراء وممثلة مشهورة من اجمل الممثلات تصدم العالم وتعرف ان والدتها اجبرتها على ممارسة الرذيلة وباعت عذريتها بهذا الثمن ( اسم الممثلة + صورتها )



اعترفت الممثلة الأميركية،الشهيرة ونجمة الاغراء في هوليود ديمي مور ان والدتها اجبرتها على ممارسة الرذيلة بسبب الظروف المادية التي كانت تعيشها اسرتها .

واوضحت ديمي انها كانت صغيرة ولا تعي هذه الامور وان امها كانت تعاقر الخمر ليل نهار وتترك الاخرين يمارسون معها الفاحشة Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- و كشفت تفاصيل صادمة عن طفولتها وتعرضها للاعتداء الجنسي، في كتاب حديث يتوقع أن يحدث ضجة ونقاشا واسعين بسبب ما ورد فيه.

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