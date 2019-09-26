شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...فيديو جديد فاضح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فتاة مصرية ( ليس من محمد علي ) وإدارة تويتر تتخذ هذا اجراء سريع بشأن الفيديو الذي فضح السيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...فيديو جديد فاضح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فتاة مصرية ( ليس من محمد علي ) وإدارة تويتر تتخذ هذا اجراء سريع بشأن الفيديو الذي فضح السيسي
2019/09/26 الساعة 08:34 مساءً (الخليج 365 - متابعات )
خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن هدوئه وتعصب غاضبًا على إحدى الفتيات الحاضرات مؤتمر الشباب الذي انعقد بالقاهرة، حينما سألته عن فيديوهات الفنان والمقاول المصري محمد علي.
وحاولت الفتاة الاستفسار عن بعض ما جاء في فيديوهات الفنان والتي لم يرد "السيسي" عليها، ولكنه هم بمقاطعتها متعصبًا، وقال :« اسمعي من فضلك لو سمحتي من فضلك»، وعندما أصرت الفتاة على طرح السؤال، جرى عليها الحرس الخاص لوقفها، فيما كان السيسي يقول لها:« يا أفندم لو سمحتي.. اللى أنا بقوله ده من غير أسماء».
الغريب أن إدارة تويتر قامت بحذف هذا الفيديو بعد أقل من ساعة على انتشاره وهو ما أثار استفهام النشطاء.
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
- شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ...فيديو جديد فاضح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فتاة مصرية ( ليس من محمد علي ) وإدارة تويتر تتخذ هذا اجراء سريع بشأن الفيديو الذي فضح السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.