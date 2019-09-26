صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...فيديو جديد فاضح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فتاة مصرية ( ليس من محمد علي ) وإدارة تويتر تتخذ هذا اجراء سريع بشأن الفيديو الذي فضح السيسي

2019/09/26 الساعة 08:34 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن هدوئه وتعصب غاضبًا على إحدى الفتيات الحاضرات مؤتمر الشباب الذي انعقد بالقاهرة، حينما سألته عن فيديوهات الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وحاولت الفتاة الاستفسار عن بعض ما جاء في فيديوهات الفنان والتي لم يرد "السيسي" عليها، ولكنه هم بمقاطعتها متعصبًا، وقال :« اسمعي من فضلك لو سمحتي من فضلك»، وعندما أصرت الفتاة على طرح السؤال، جرى عليها الحرس الخاص لوقفها، فيما كان السيسي يقول لها:« يا أفندم لو سمحتي.. اللى أنا بقوله ده من غير أسماء».

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الغريب أن إدارة تويتر قامت بحذف هذا الفيديو بعد أقل من ساعة على انتشاره وهو ما أثار استفهام النشطاء.

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