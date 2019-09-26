صنعاء: مساعِ حوثية لنهب أموال المواطنين تحت ذريعة ملكيتها للأوقاف

نفذت مليشيات الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، حملة واسعة لمطالبة ملاك المباني، بإبراز وثائق منازلهم لمعرفة إن كانت تتبع الأوقاف.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، "إن الميليشيات الحوثية ‏شكلت لجنة خاصة تضم مشرفين وعقلاء الحارات، وذلك بهدف النزول إلى منازل المواطنين بصنعاء؛ لمطالبة أصحابها بإبراز وثائق بيوتهم، بهدف ابتزازهم تحت ذريعة أنها تابعة لوزارة الأوقاف التابعة لهم.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بدأت بالمرور على منازل المواطنين بمديرية الثورة وطالبتهم بإبراز الوثائق الخاصة بمنازلهم.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية سعت إلى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها تكمين المليشيات في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب أموالهم، وكان من بينها إحراق ارشيف وزارة الأوقاف في العام الماضي، بهدف نهب ومصادرة الأراضي.