[ انتشار موجة جديدة من الكوليرا في إب ووفاة طفلة بريف المدينة ]

عاود وباء الكوليرا الانتشار في محافظة إب، وسط اليمن، مسجلاً اصابات جديدة في عدد من مديريات المحافظة.



وقالت مصادر طبية، إن المراكز الصحية في عدد من مديريات المحافظة، سجلًت انتشاراً جديداً للوباء، وتم رصد إصابة العشرات في عدد من المديريات.



وأكدت المصادر أنه تم تسجيل إصابات في مديريات" الظهار، ريف إب، جبلة، السياني، فرع العدين، القفر".



وجاء انتشار الوباء بالتزامن مع الأمطار الموسمية والسيول المتدفقة عن تلك الأمطار، علاوة على الانهيار في المنظومة الصحية التي تشهدها المحافظة.



وسجل مركز "المقاطن" الصحي في مديرية ريف إب، أمس الأربعاء، وفاة الطفلة " ديما ماجد قاسم قايد" ـ 4 سنوات ـ وإصابة كل أفراد أسرتها بالعدوى.



وبحسب مصدر طبي فإن الوباء كان سريعا جداً في الفتك بالطفلة حيث أصيبت الطفلة بأعراض المرض ولمدة أربع ساعات فقط كانت قد فارقت الحياة ونقلت العدوى إلى أفراد أسرتها.



وتشير التقارير الأممية للوباء بأن محافظة إب، تأتي في صدارة المحافظات من حيث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسطات الحوثيين، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونهب الحوثيين للمساعدات الطبية.

