حجة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حرض الحدودية

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، أيلول 26، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية حرض بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ولفتت المصادر إلى أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في جبهة حرض وغيرها من جبهات المحافظة لقصف جوي ومدفعي وبحري بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وتسيطر قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مديرية ميدي وأجزاء من مديريات حرض ومستبأ وحيران وعبس في المحافظة.