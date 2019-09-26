قيادية بالمجلس الإنتقالي لـ"اليمن العربي": بريطانيا كرهت عبد الناصر لهذا السبب

الخميس 26 سبتمبر 2019

قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن عبد الناصر عندما جاء إلى تعز في اليمن ألقى خطبته المشهورة التي وجه فيها صرخته في وجه الاستعمار البريطاني بأن يحمل عصاه ويرحل من الجنوب العربي، كان ذلك في منتصف الستينيات. وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أنه كانت بريطانيا تكره عبد الناصر لأنه كان الزعيم العربي الوحيد الذي يقف مسانداً ومعاضداً للثورات التي تقوم ضد الاحتلال الأجنبي في بقاع الأرض، كافة.

