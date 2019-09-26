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الخميس 26 سبتمبر 2019
نادرة عبد القدوس
كتب
سيد مصطفي
قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن عبد الناصر عندما جاء إلى تعز في اليمن ألقى خطبته المشهورة التي وجه فيها صرخته في وجه الاستعمار البريطاني بأن يحمل عصاه ويرحل من الجنوب العربي، كان ذلك في منتصف الستينيات. وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أنه كانت بريطانيا تكره عبد الناصر لأنه كان الزعيم العربي الوحيد الذي يقف مسانداً ومعاضداً للثورات التي تقوم ضد الاحتلال الأجنبي في بقاع الأرض، كافة.
ساند ودعم ثورة الجنوب العربي ممثلة بجبهة التحرير والجبهة القومية التي انتزعت الحكم بعد الاستقلال الوطني وتأسيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عام 1967م والتي تغير اسمها بعد 22يونيو1969م إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
وأضافت نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عبد الناصر دعم ثورة الجنوب العربي بالسلاح والمال وفتحت إذاعة"صوت العرب" ابوابها للفنانين الجنوبيين ليسجلوا اغانيهم الثورية وخصصت عدد من برامجها للتعريف بالجنوب العربي وشعبه وثورته.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بالمجلس الإنتقالي لـ"اليمن العربي": بريطانيا كرهت عبد الناصر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.