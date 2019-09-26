عودة الكوليرا إلى محافظة إب ووفاة طفلة متأثرة بالوباء

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الخميس 26 سبتمبر 2019
الكوليرا فى اليمن
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الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر طبية في محافظة إب، وسط اليمن، الخميس 26 سبتمبر /أيلول 2019، إن موجة جديدة من الكوليرا عاودت الانتشار في محافظة إب ووفاة طفلة بريف المدينة.
ولفتت المصادر إلى أن المراكز الصحية في عدد من مديريات المحافظة سجلت، الأيام والأسابيع الماضية، انتشاراً جديداً لوباء الكوليرا.
وأشارت إلى أنه "تم رصد إصابة العشرات في عدد من المديريات من بينها مديريات: الظهار، ريف إب، جبلة، السياني، فرع العدين، والقفر".
وتشير التقارير الأممية، أن محافظة إب تأتي في صدارة المحافظات من حيث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونهب الحوثيين للمساعدات الطبية.
ونهبت المليشيا المبالغ المخصصة لمكافحة الكوليرا والمقدمة من منظمات دولية.
وتوفر المليشيا بيئة لانتشار الكوليرا لاستثمار الوضع الإنساني في الحصول على دعم.
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