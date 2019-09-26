مأرب.. إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في جبهة المشجح

الخميس 26 سبتمبر 2019

العميد علي محمد الحوري

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قام قائد اللواء 13 مشاه العميد علي محمد الحوري، بإيقاد شعلة الذكرى 57 لثورة26 سبتمبر في جبهة المشجح بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

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وأكد العميد علي محمد الحوري في فعالية الايقاد أمام أبطال الجيش الوطني “أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة، لم تكن ترفية، ولم تكن استجابة فقط لحركات التحرر التي شهدتها الشعوب منتصف القرن الماضي، بل كانت ضرورة ملحة، واستجابة لضغط الحاجة للعودة إلى المسار الصحيح الذي يعيد لليمن الاعتبار، ويمنح اليمنيين الفرصة لتلمس مكنونات الجغرافيا والإنسان، وتوجيهها صوب النهوض وبناء الوطن المنشود”.

وتابع الحوري “أن من أولويات الثورة إدراك الثوار ضرورة بناء جيش وطني قوي يحصن البلاد من التآمرات ويحمي الثورة، ويساند التوجه الجديد الرامي لبناء الوطن المنشود”.

وأشار الحوري إلى “أن هذا الجيش الذي بدأ متواضعا قياسا بالإمكانيات المادية، قويا بعدالة القضية التي يحملها، استطاع أن ينتصر على الارتدادات الرجعية، وأن يفتح آفاقا واسعة للأمل وابوابا للعدل وتفجير الطاقات الكامنة لصالح البناء والتنمية”.