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نشرة أسعار بيع وشراء العملات لمساء هذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

العملات _ ارشيفية

العملات _ ارشيفية

نشرة أسعار بيع وشراء العملات لمساء هذا اليوم.. تعرف عليها

كتب

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات، لهذا اليوم الخميس وهي كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    160

الدولار      :    610

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الإماراتي   :    161

أسعار البيع :

السعودي   :     161

الدولار      :    615

  الإماراتي  :    162

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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