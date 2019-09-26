المسماري: هناك قوات تركية تقود المعارك على الأرض في ليبيا

الخميس 26 سبتمبر 2019

أحمد المسماري

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إننا نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول.



وأضاف المسماري: نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

وأكد أن هناك وعيا دوليا أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي.

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وعبر المسماري عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

ولفت متحدث الجيش الليبي إلى أن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا.

وأوضح: هناك ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا.

وأردف: قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته بصراحة.

وقال إن على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب.