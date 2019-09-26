وزير الإعلام: الإمامة كانت سبباً في تخلف الشعب وابتعاده عن ركب الحضارة

الخميس 26 سبتمبر 2019

وزير الإعلام معمر الارياني

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الإعلام معمر الارياني “أن ثورة ٢٦سبتمبر الخالدة، لم تكن مجرد ثورة على نظام كهنوتي استبدادي استعبادي متخلف فحسب بل ثورة على حقبة طويلة مثلت كل قيم التخلف والدجل والتضليل”.



وتابع وزير الإعلام في الندوة التي اقامتها السفارة اليمنية بالرياض ، اليوم ، تحت شعار (سبتمبر .. ثورة ‏ضد الإمامة والظلام)” أن الاحتفال بهذه الثورة العظيمة هو أحياء لكل مبادئ الثورة الخالدة التي كانت خلاصة نضالات الأحرار لعقود من الزمن”.

Advertisements

ولفت إلى أن الإمامة الكهنوتية على مر الحقب الزمنية، كانت سببا في تخلف الشعب وتناحره وابتعاده عن ركب الحضارة.. مشيرا الى ان القضاء على الإمامة في صبيحة الـ٢٦ من سبتمبر أعاد للشعب اليمني روحه، وأشعل ثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة التي قاومت الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن وتمكنت من طرده، مما سهل التفاهم بين الشطرين على تحقيق الوحدة اليمنية التي تكلل نجاحها ٢٢ مايو 1990.

وأوضح وزير الإعلام أن وحدة البلاد الاجتماعية والسياسية باتت معرضة لتهديد جاد، بسبب بعض الممارسات الخاطئة، منذ أن أطلت الإمامة بقرونها عبر الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدد التأكيد على أن أجيال ايلول ستظل وفية لتضحيات شهداء الثورة في سبيل الانعتاق من ربقة الاستعباد الكهنوتي، وأن هذا الامتحان التاريخي الذي تمر به بلادنا اليوم هو بمثابة اللقاح اللازم لتقوية الجسد اليمني.

ودعا وزير الإعلام ابناء اليمن الشرفاء وقياداته الوطنية الى الوقف صفاً واحداً مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمواجهة هذا المشروع الكهنوتي الجديد المتمثل بالمليشيا الحوثية المدعوم من ايران الذي يحاول العودة بالشعب الى عهد التخلف والاستبداد والظلام..