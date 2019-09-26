دويد: ملتزمون باتفاق ستوكهولم لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام خروقات الحوثيين

الخميس 26 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، استمرار المليشيا الحوثية في عرقلة اتفاق ستوكهولم، وممارسة خروقات في سبع نقاط ساخنة في مناطق الحديدة، مؤكداً أن المقاومة لن تظل مكتوفة الأيدي "إلى ما لا نهاية".



وذكر دويد، في مقابلة مع إذاعة صوت المقاومة، الخميس، أن المقاومة ملتزمة بالسلام في حال التزام المليشيا الحوثية وإنهاء عبثية تأويلاتها المعوقة لتنفيذ الاتفاق.

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ولفت إلى أن ملف الحديدة منذ أكثر من ثمانية أشهر على توقيع الاتفاق بالكاد "توصلنا إلى مفهوم العمليات للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية". ورغم ذلك ما زال الحوثيون يسوقون الأكاذيب للداخل والخارج، حسبما ذكر.

وعن وضعية قوات المقاومة في الساحل قال دويد، إنها تتموضع في عدد من المناطق، من ضمنها أحياء في مدينة الحديدة، تحاول المليشيا استعادتها إلا أن المقاومة تتعامل معها.

وأشار إلى أن القوات المشتركة (من حراس جمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية) توقفت في مدينة الحديدة بمجرد توقيع اتفاق ستوكهولم.

وتابع: "كانت باستطاعتها (القوات المشتركة) السيطرة على هذه المدينة التي دخلتها في معركة نظيفة لم يتدخل فيها الطيران ولا المدفعية رغم الحواجز الهندسية والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بجنون".