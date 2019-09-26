شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : عدن مهددة بالظلام بداية من يوم الاثنين القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركات الطاقة المستأجرة بعدن وقف أعمالها في عدن يوم الاثنين القادم الأمر الذي يهدد بتوقف شبه شامل للكهرباء في عدن .

ووجه مالكي عدد من شركات الطاقة المستأجرة في عدن رسالة إلى الحكومة ابلغوها فيها بانهم سيقومون بوقف عمل المحطات الخاصة بعم والمتضمنة 175 ميجا وات .

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ويعني هذا شلل تام لتوليد الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة بسبب تعثر عمل محطة الحسوة في عدن .

وقال مالكي محطات الكهرباء أنهم يطالبون بسداد مديونية سابقة .