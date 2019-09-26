شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. موظفو البنك المركزي ينظمون وقفة ويطالبون بالتحقيق في وفاة زميلهم نبيل النجار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم عمال وموظفو البنك المركزي في المركز الرئيسي بالعاصمة عدن وقفة احتجاج وحداد على روح زميلهم ومديرهم الراحل نبيل النجار .

وطالب موظفو البنك في وقفتهم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التقارير الاعلامية التي استهدفت النجار ونالت من نزاهته ومكانته داخل البنك المركزي.

وقال بيان صادر عن الوقفة التي نظمت يوم الاثنين الماضي ان النجار تعرض لعمليات تشويه اعلامية عديدة طالت سمعته الطيبة ونزاهته وكفاءته من قبل بعض الصحف ووسائل الاعلام الالكترونية .

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واشاروا ان الجميع يعلم من كان يهدف الى نقل مقر البنك المركزي من عدن منذ عهد زمام وخلفه معياد ، معبرين عن ادانتهم لمثل هذه الاساليب الاعلامية التي استهدفت زميلهم النجار والذي وصفوه بالنزاهة والشرف والاخلاص والتفاني بالعمل .

واكدوا في ختام بيانهم بضرورة تشكيل لجنة خاصة للوقوف امام كل من يستهدف البنك المركزي وموظفيه والحفاظ على كيانه وعدم المساس بأهدافه وقوانينه ولوائحه التنظيمية .