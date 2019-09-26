شكرا لبحثكم عن خبر القبض على جنود تابعين لطارق عفاش هاربين من جبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الجنوبية في نقطة تورصه بمديرية الأزارق بالضالع من القبض على جنود تابعين للعميد طارق عفاش كانوا هاربين من جبهة الساحل الغربي . وقال مصدر إن نقطة تورصه بالأزارق القت القبض على جنود يتبعون طارق صالح هاربين بأسلحتهم من جبهة الساحل الغربي . وأشار المصدر إلى المقاومة قامت باحتجازهم بالنقطة وابلاغ العمليات المشتركة للمقاومة الوطنية، مشيراً إلى أن عمليات المقاومة الوطنية التزمت الصمت. Advertisements من فؤاد المقرحي

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